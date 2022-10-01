Об известности пришлось забыть: чем аукнулась звезде «Сталкера» неудачная шутка

Александр Кайдановский исполнил множество ролей в советском кино, но главная из них была в фильме «Сталкер» Андрея Тарковского. Но из-за неудачной шутки Кайдановского звездной роли могло и не быть.

Режиссер Иван Пырьев пригласил молодого актера на роль Алеши Карамазова в экранизацию Достоевского «Братья Карамазовы». Кайдановский уже прошел кастинг, и его утвердили на роль, но тут актер вульгарно пошутил о возрасте пожилого режиссера, который недавно женился на молодой актрисе Лионелле Скирде.

Пырьев был в ярости: он выгнал Александра Кайдановского из фильма и взял вместо него Андрея Мягкова. Казалось, о звездной карьере можно было забыть, но Кайдановский умело реабилитировался, сыграв в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». И с тех пор стал востребованным актером.