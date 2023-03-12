Об этом стыдно даже читать: звезда «Друзей» шокировал откровением о съемках

Сьемки в сериале «Друзья» сделали исполнителей главных ролей абсолютными звездами. Мэтт ЛеБлан, сыгравший в проекте обаятельного недотепу Джоуи, не стал исключением. По сюжету его герой обладает славой казановы, поэтому к актеру было приковано все внимание поклонниц. А ведь у ЛеБлана было мало шансов получить роль: прослушивание в сериал он еще много лет называл самым худшим в своей карьере.

На пробы он ходил несколько раз. И перед финальным этапом актер поведал друзьям об опасениях, что может не получить работу. Тогда они предложили ему отвлечься в баре. После затянувшегося праздника ЛеБлан проснулся в квартире у приятеля и, отправившись в санузел, потерял там сознание. Из-за падения он со всей силы ударился лицом об унитаз, так что еще долго не мог остановить кровотечение из носа. В таком виде он и отправился на следующее утро на прослушивание.

К счастью, создательница сериала Марта Кауффман решила, что история, случившаяся с Мэттом, вполне в духе Джоуи. Поэтому в этот день актер получил заветную роль, пишет usmagazine .