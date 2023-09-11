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Об этом пристрастии Плющенко не постыдился рассказать на всю страну: максимально мужское

11 сентября 2023 10:15
Об этом пристрастии Плющенко не постыдился рассказать на всю страну: максимально мужское

Фигурист признался в давнем увлечении.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился с подписчиками в соцсетях своим хобби. Оказалось, еще давно спортсмен начал коллекционировать мотоциклы. После появления детей супругу Яны Рудковской стало не до того, но теперь он возобновляет любимое занятие.

Когда Евгений жил в Петербурге, у него было двенадцать мотоциклов, теперь же он планирует собрать больше. В коллекции фигуриста уже есть культовый Harley-Davidson, уникальный кастомный байк ручной обработки, Agusta Dragster, Triumph Bobber и другие модели. Теперь олимпиец ожидает еще несколько экспонатов для своей коллекции, которые специально для него изготовят на заказ.

Любовь к двухколесному транспорту Плющенко прививает и своим сыновьям. Он уже покупает мини-байки Гному Гномычу, на очереди его младший брат Арсений. Сам фигурист использует свои мотоциклы редко, но иногда выезжает покататься за городом.

Об этом пристрастии Плющенко не постыдился рассказать на всю страну: максимально мужское
Фото: Legion-Media, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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