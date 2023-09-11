Об этом пристрастии Плющенко не постыдился рассказать на всю страну: максимально мужское

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился с подписчиками в соцсетях своим хобби. Оказалось, еще давно спортсмен начал коллекционировать мотоциклы. После появления детей супругу Яны Рудковской стало не до того, но теперь он возобновляет любимое занятие.

Когда Евгений жил в Петербурге, у него было двенадцать мотоциклов, теперь же он планирует собрать больше. В коллекции фигуриста уже есть культовый Harley-Davidson, уникальный кастомный байк ручной обработки, Agusta Dragster, Triumph Bobber и другие модели. Теперь олимпиец ожидает еще несколько экспонатов для своей коллекции, которые специально для него изготовят на заказ.

Любовь к двухколесному транспорту Плющенко прививает и своим сыновьям. Он уже покупает мини-байки Гному Гномычу, на очереди его младший брат Арсений. Сам фигурист использует свои мотоциклы редко, но иногда выезжает покататься за городом.