Об этом поступке по отношению к сопернице Эдита Пьеха жалела всю жизнь

Ленинград 60-х годов отметился сразу тремя любимицами публики на эстраде — Эдитой Пьехой, Марией Пахоменко и Лидией Клемент. К Пьехе популярность пришла раньше соперниц, поэтому она быстро стала звездой. И в этом амплуа иной раз вела себя довольно резко.

Уже спустя много лет Эдита Станиславовна сетовала на резкое поведение по отношению к Клемент. Они столкнулись в костюмерной Ленконцерта. Пьеха уже вовсю участвовала в сборных выступлениях звезд, поэтому под нее специально отшивались костюмы. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила Лидию в одном из своих нарядов. Пьеха даже не постаралась скрыть негодование, чем смутила и расстроила конкурентку. Клемент же в ответ попыталась оправдаться, отметив, что не знала, чей это костюм.

«Жалею, что обидела тогда словом», — признавалась Пьеха в беседе с изданием «7 дней ».

По словам певицы, она и не представляла, какая короткая жизнь уготована Лидии. Артистка скончалась в 26 лет после тяжелого онкологического заболевания.