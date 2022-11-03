Об этом обмане на передаче «Сам себе режиссер» не знал никто: всему виной нищие 90-е

Шоу «Сам себе режиссер» стало знаковым проектом для отечественного телевидения. Тысячи зрителей не могли оторваться от телевизоров и смотрели на чужие ролики, снятые на личные камеры. Однако мало кто из них догадывался, как на самом деле снимали популярный проект.

По словам Александра Гуревича, который был продюсером программы, в первое время выпускать шоу было весьма проблематично. Дело в том, что у россиян еще не было личных камер в таком большом количестве из-за экономического кризиса в стране. И им приходилось находить различные хитрости, чтобы наполнять весь хронометраж роликами: сам Гурьевич снялся во многих роликах в рубрике «А вам слабо?». Например, именно он был человеком, который двигал скальпом.

Через некоторое время роликов, которые присылали зрители, становилось все больше и больше. Некоторые даже начали приходить из-за рубежа и были особенно интересны публике, ведь многие не видели жизнь в других странах и даже не представляли ее.