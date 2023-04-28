Об этом актере мечтали первые красавицы: разочаруетесь, увидев его жену (фото)

После выхода сериала «Бедная Настя» актер Даниил Страхов обзавелся целой армией поклонниц. От статного и импозантного красавца сходили с ума и простые зрительницы, и его коллеги. Артисту приписывали роман с роскошной Еленой Кориковой, сыгравшей в сериале главную роль. Но, как оказалось, его сердце принадлежит совсем другой женщине.

Страхов уже давно женат на актрисе Марии Леоновой. Каждый, кто видит эту пару, задается вопросом: что такой красивый и видный мужчина нашел в этой «серой» женщине? У Марии неприметная внешность: круглое лицо, невыразительные глаза, странная прическа. Более того, Леонова нередко появлялась на мероприятиях в неухоженном виде. Она часто бывает растрепанной и даже может явиться на красную дорожку без макияжа.

Поклонницы Страхова разочарованы его выбором, ведь он мог бы позволить себе роман с любой красавицей. Но, видимо, Мария покорила его не внешностью, а своим характером, чувством юмора и безграничной любовью. Поэтому актер до сих пор остается с ней.