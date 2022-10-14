Об Андрее Державине мечтала каждая девушка 90-х: ужаснетесь, увидев его сейчас

Свою музыкальную карьеру Андрей Державин начал еще школьником. Тогда он выступал в ресторанах, зарабатывая тем самым свои первые гонорары. Впереди же артиста ждала всероссийская слава и армия преданных поклонниц.

В 90-е годы в стране сложно было найти девушку, которая не мечтала бы о солисте группы «Сталкер». Такие хиты коллектива, как «Не плачь, Алиса» и «Чужая свадьба», звучали буквально из каждого окна. И если популярность этих песен со временем практически не угасла, то участь самого Державина оказалась иной.

Годы не пощадили молодого и знойного красавчика-брюнета. Сегодня артист уже не может похвастаться пышной шевелюрой: он полностью облысел, что ужасает многих его поклонниц. Однако, как пишет портал «Новый очаг», несмотря на свою кардинально изменившуюся внешность, Державин продолжает выходить на сцену и исполнять столь любимые публикой композиции.