О знаменитом скандале не забыл: Киркоров ошеломил признанием

Филипп Киркоров принял участие в паблик-токе о моде с журналисткой Аленой Долецкой в одном из столичных ресторанов. Речь зашла и о стильном окрашивании певца, который последнее время «выгуливает» пепельно-седой оттенок. Долецкая поинтересовалась, не хочет ли он попробовать что-то более молодежное, например, окрашивание в голубой цвет. Певец назвал эту идею боле подходящей для тинейджеров, но признался, что у него есть и другой вариант, ошеломив этим всех присутствующих. Видео с паблик-тока появилось в Telegram-канале Алены Жигаловой .

«Я думал о розовом. Решил полюбить этот цвет», — заявил Киркоров.

Судя по всему, певец так и не забыл о знаменитом скандале. В 2004 году на пресс-конференции исполнителя вывели из себя вопросы журналистки Ирины Ароян, которая поинтересовалась, почему в творчестве поп-короля так много ремейков. Разгневанный Филипп сообщил, что его раздражает сама Ароян и ее розовая кофточка. После этого он продолжил перебранку с журналисткой, используя нецензурную лексику. Общественный резонанс был настолько высок, что хиты исполнителя на некоторое время убрали из ротации на радио.