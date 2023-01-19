О внучке Хюррем и Сулеймана забыли в сериале – а ведь ее участи не позавидуешь

Сценаристы «Великолепного века» нередко перевирали или вовсе умалчивали о значимых фактах. Но зрителей печалит даже не этот факт. Иногда создатели вводили в сюжет абсолютно неважных для сюжета персонажей, а об интересных исторических фигурах забывали.

Так, в сериале не упомянули и о любимой внучке султана и его жены. Маленькая Хюмашах была единственной дочкой первого сына Сулеймана и Хюррем. После смерти Мехмета они лично занялись воспитанием девочки. Малышка была окутана заботой бабушки и дедушки до самой их смерти.

Когда на трон взошел Селим, жизнь девушки заметно испортилась. Ее то и дело выдавали замуж за пожилых мужчин. К примеру, второй супруг был старше Хюмашах на целых 52 года, но жила она с ним всего 6 лет, пока тот не умер. Однако после смерти избранника ей вновь пришлось совершить никах. Этот союз стал для нее последним и продлился лишь несколько месяцев, а за все три брака у дочери Мехмета родилось больше десяти детей.