О тяжелой судьбе качка из «Нянек» никто не знал: его последнее фото доведет до слез

Дэвид и Питер Пол прославились на весь мир, снявшись в комедии «Няньки» Джона Парагона. Миллионы зрителей остались в восторге от яркой внешности спортсменов, а многие признавались, что именно из-за них решили отправиться в спортзал. Однако после выхода ленты популярность братьев начала угасать, и лишь преданные фанаты продолжали следить за их жизнью.

Как оказалось, с того времени жизненные пути близнецов разошлись. Питер занялся работой на телевидении. Он участвовал в создании нескольких шоу и смог построить успешную карьеру. Дэвид же занялся фотографией и музыкой, а также запустил собственную линию одежды. Знаменитость активно работал, но несколько лет назад его супруга решила подать на развод. Расставание с избранницей и проигранные суды, после которых он остался практически без средств к существованию, стали тяжелым ударом для Дэвида, который начал вести затворнический образ жизни.

По данным СМИ, последние годы артист практически не появлялся на публике и проводил все время со своим псом. Питомец Дэвида по кличке Ковбой болел раком, поэтому тот заботился о нем и не оставлял одного ни на минуту. И именно фотографию пса артист опубликовал самой последней в своих социальных сетях.

Стражи порядка нашли Дэвида Пола мертвым 6 марта 2020 года. Рядом с ним был его верный Ковбой, который умер через несколько дней после хозяина. Медикам не удалось обнаружить в крови спортсмена ни алкоголя, ни каких-либо запрещенных препаратов, а его близкие так и не раскрыли официальную причину смерти.

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