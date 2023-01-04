О таком женихе мечтает каждая: сын Умы Турман заставил народ ахнуть (фото)

Уме Турман посчастливилось стать многодетной матерью. У артистки есть две дочери, Майя Рэй и Розалинд, а также сын Левон Грин Хоук, имя которого все чаще упоминается в прессе.

В этом году звездный наследник отметил свое 20-летие. Примечательно, что он пошел по стопам матери и связал свою жизнь с кинематографом. В его копилке уже есть как минимум один яркий проект.

Левон засветился в популярном сериале «Очень странные дела». Любопытно, что в этой же ленте когда-то дебютировала его старшая сестра Майя — именно после этого она стала звездой, которая может похвастаться армией поклонников и многомиллионной аудиторией в социальных сетях.

Между тем Левон тоже подает большие надежды, и это не удивительно. Не будет преувеличением сказать, что о таком женихе, как он, мечтает каждая. Один только внешний вид сына Умы Турман заставит ахнуть любого. Актер вырос настоящим красавчиком, претендующим на звание главного покорителя женских сердец в Голливуде.