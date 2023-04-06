О таком женихе мечтает каждая девушка: внук Олейникова вырос красавчиком (фото)

Илья Олейников оставил после себя единственного сына — Дениса Клявера. Тот не пошел по стопам отца и прославился как солист популярной группы «Чай вдвоем». При этом звездный наследник успел стать и многодетным отцом.

Тимофею, старшему внуку звезды «Городка», уже 22 года. Он отслужил в армии и построил успешную спортивную карьеру. В 2018 году Клявер-младший удостоился звания чемпиона мира по тхэквондо среди юниоров.

Попробовал себя звездный наследник и в качестве артиста. Тимофей снялся в одном из клипов отца и поразил публику своим актерским талантом. Тогда многие пришли к выводу, что его он унаследовал от своего ныне покойного дедушки.

Повезло Тимофею и с внешностью. Он вырос статным красавцем, который может похвастаться подтянутым телом и накачанными мышцами. Выйти замуж за такого мачо точно мечтает любая девушка.