О таком мечтает каждая: сын Волкова из «Улиц разбитых фонарей» заставил народ ахнуть

Михаил Трухин смог построить успешную актерскую карьеру, не забывая при этом о личной жизни. Артист стал многодетным отцом: у него есть сын Егор и две дочери, Дарья и Софья.

Из них больше всего широкой общественности известен именно Егор. Именно Трухин-младший пошел по стопам своего именитого родителя и уже смог добиться первых успехов. Будучи совсем маленьким, он вместе с отцом начал выходить на театральную сцену, а после засветился и на больших экранах. Довольно быстро звездный наследник понял, что рожден для актерской профессии.

Сегодня в фильмографии сына Волкова из «Улиц разбитых фонарей» значатся около десяти проектов, полюбившихся зрителям. Стоит отметить, что 25-летний Егор стал настоящим красавчиком: о таком, как он, мечтает каждая. Между тем свою личную жизнь Трухин-младший предпочитает оберегать от посторонних глаз. Если верить информации в Сети, звездный наследник еще не успел жениться и обзавестись детьми.