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О таком мечтает каждая россиянка: от внебрачного сына Пореченкова дух захватывает

5 марта 2023 15:00
О таком мечтает каждая россиянка: от внебрачного сына Пореченкова дух захватывает

Эти родственные отношения послужат примером для многих.

Семейной жизни мужественного и талантливого актера Михаила Пореченкова можно только позавидовать. Он является счастливым отцом пятерых детей и уже стал дедушкой. Однако не все его наследники родились в официальном браке.

Первенец знаменитости появился на свет вне законного союза и даже не унаследовал фамилию родителя. Владимир Любимцев рос с мамой, а после ее смерти его воспитанием занялись тетя и бабушка. Но молодой человек не держал зла на артиста, поэтому сам инициировал их встречу.

О таком мечтает каждая россиянка: от внебрачного сына Пореченкова дух захватывает

После общения отец и сын поняли, как много упустили, и решили все восстановить. Теперь наследник актера стал частью большой семьи. Высокому красавцу с выразительными чертами лица даже не нужен ДНК-тест, чтобы подтвердить родство с Пореченковым. А некоторые поклонницы артиста считают, что Владимир вырос еще более привлекательным, поэтому в кино ему обеспечен ошеломительный успех.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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