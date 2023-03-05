О таком мечтает каждая россиянка: от внебрачного сына Пореченкова дух захватывает

Семейной жизни мужественного и талантливого актера Михаила Пореченкова можно только позавидовать. Он является счастливым отцом пятерых детей и уже стал дедушкой. Однако не все его наследники родились в официальном браке.

Первенец знаменитости появился на свет вне законного союза и даже не унаследовал фамилию родителя. Владимир Любимцев рос с мамой, а после ее смерти его воспитанием занялись тетя и бабушка. Но молодой человек не держал зла на артиста, поэтому сам инициировал их встречу.

После общения отец и сын поняли, как много упустили, и решили все восстановить. Теперь наследник актера стал частью большой семьи. Высокому красавцу с выразительными чертами лица даже не нужен ДНК-тест, чтобы подтвердить родство с Пореченковым. А некоторые поклонницы артиста считают, что Владимир вырос еще более привлекательным, поэтому в кино ему обеспечен ошеломительный успех.