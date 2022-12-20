О таком капитане мечтала каждая: сегодня звезду ленты «В поисках капитана Гранта» не узнать (фото)

Олег Штефанко стал звездой советского кино и любимцем женщин после появления в картине «В поисках капитана Гранта». Но продержаться на волне успеха ему не удалось: в начале 90-х актер эмигрировал в США, и на родине о нем почти позабыли.

Сегодня в Штефанко совсем не узнать того белокурого красавчика из фильмов 80-х — Олег постарел и заматерел. Это неудивительно, ведь судьба актера сложилась непросто.

Совсем недавно артист сделал шокирующее признание, назвав имя виновника, точнее, виновницы, из-за которой его жизнь перевернулась. Это была легендарная актриса Элина Быстрицкая, испытывавшая к Штефанко личную неприязнь. Между Олегом и примой театра произошел серьезный конфликт, когда они играли в одном спектакле. По инициативе Элины Абрамовны его продлили на 40 минут, чтобы она оставалась на сцене как можно дольше. Штефанко пытался доказать, что из-за этого весь спектакль был испорчен, но Быстрицкая устроила ему грандиозный скандал. Актеру пришлось уйти из театра, а позднее он эмигрировал в США, ведь в России не было никакой работы.

В нулевые Штефанко вернулся на родину и состоялся как успешный сериальный актер. О своем извилистом пути к успеху он рассказал на программе «Мой герой» с Татьяной Устиновой.