О страшном пороке узнали все: последняя воля Элизабет Тейлор заставит вздрогнуть

Актерская фантазия не знает границ. Творческие натуры не представляют своей жизни без постоянной игры, порой, вплетая в реальность элементы театра. Для многих артистов даже смерть служила источником вдохновения, и сыграть свою последнюю роль они предпочли по собственному сценарию.

Так, великая Элизабет Тейлор в завещании распорядилась опоздать на свои похороны. Дело в том, что актрисе не была присуща пунктуальность. Тейлор всегда и всюду опаздывала на 15 минут, что стало ее коронной «фишкой». Поэтому звезда решила, что и смерть ее подождет. Как ни удивительно, но воля Тейлор была исполнена.

Когда ее не стало, прощальную церемонию с кинодивой назначили на два часа дня у кладбища Форест-Лоун. К этому времени подъехали ее близкие и друзья, однако катафалка не было. Машина с телом Элизабет Тейлор прибыла через 15 минут после официального начала мероприятия. Актриса не хотела изменять своей привычке даже в этот день.

Так о неискоренимом и страшном пороке актрисы узнала вся общественность.