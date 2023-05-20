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О советской актрисе мечтали все иностранцы: она затмила для них Софи Лорен (фото)

20 мая 2023 17:45
О советской актрисе мечтали все иностранцы: она затмила для них Софи Лорен (фото)

Ей прочили карьеру в Голливуде.

Несмотря на противостояние времен холодной войны, лучшие представители советского кинематографа пользовались успехом у европейских зрителей. Поэтому даже на знаменитом Каннском фестивале жюри по достоинству оценивали работы артистов и режиссеров из СССР.

И сильнее всего иностранцев поразила Татьяна Самойлова. Кареглазая красавица с аккуратным носиком и пронзительным взглядом затмила даже Софи Лорен. Об этом говорил итальянский постановщик Джузеппе Де Сантис, а Пабло Пикассо открыто восхищался роскошной кинодивой. Но европейцы оценили не только внешность советской актрисы.

За главную роль в военной мелодраме «Летят журавли» знаменитости вручили премию «Апельсиновое дерево». И после этого западные кинематографисты прочили Самойловой успешную карьеру в Голливуде. Но красавица осталась на родине и лишь изредка снималась в иностранных проектах. О советской актрисе мечтали все иностранцы: она затмила для них Софи Лорен (фото)

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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