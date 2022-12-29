О славе пришлось забыть: почему звезды сериала «Друзья» пропали с экранов

О них теперь мало что слышно.

Феномен американского суперхита «Друзья» изучают до сих пор. Но, несмотря на оглушительный мировой успех, далеко не всем актерам из бравой шестерки удалось удержать свои позиции. Как сложилась судьба артистов, чьи имена были у всех на слуху 20 лет назад?

Чудаковатую Фиби Буффе сыграла Лиза Кудроу. Актрисе не удалось повторить успех — роль в «Друзьях» и сейчас остается ее «коронной» киноработой. Зато Кудроу смогла себя реализовать в телеиндустрии. Она запустила свое шоу в Интернете «Веб-терапия», где исполнила главную роль эксцентричного психотерапевта Фионы Уоллис. По сюжету специалист проводит свои консультации только в Сети. Шоу, конечно, не могло конкурировать с «Друзьями», но публика приняла его тепло.

Мэтт ЛеБлан сыграл красавчика Джоуи Триббиани. Ранимый и чувствительный персонаж снискал огромную популярность у женской аудитории. После «Друзей» даже запустили отдельное телешоу о Джоуи, правда, оно продержалось всего два сезона. ЛеБлан редко радовал своих фанатов ролями. Одно из ярких кинопоявлений Мэтта — возлюбленный героини Люси Лью в «Ангелах Чарли». Также актер побывал ведущим нашумевшего британского шоу Top Gear.

Никому из основного состава «Друзей» не удалось выбраться из привычных образов, буквально взявших актеров в заложники. Единственное исключение — Дженнифер Энистон.