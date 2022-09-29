О скорбной участи Краско было известно за месяц: «Андрей не знал»

Андрей Краско скончался в 2006 году, не дожив всего месяц до своего 49-го дня рождения. Последние годы он работал на износ, активно соглашаясь на разные предложения о съемках. Умер он тоже на работе — в Одесской области, где снималась картина «Ликвидация». Вместе с гражданской женой они жили в селе за городом.

Летом на съемочной площадке, залитой солнцем, было очень душно, и Краско часто жаловался на недомогание. 4 июля он и вовсе не вышел на работу, попросив время восстановиться. Этим же вечером ему стало плохо: врачи констатировали обширный инсульт. Спасти актера не удалось.

Уже позже коллеги Краско намекали, что трагедия случилась, когда его выводили из алкогольной интоксикации. А друзья актера говорили, что смерть Андрея была предсказана заранее. Последние полгода он проходил полную диспансеризацию у медиков. Один из приемов прошел за месяц до гибели.