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О скорбной участи Краско было известно за месяц: «Андрей не знал»

29 сентября 2022 17:45
О скорбной участи Краско было известно за месяц: «Андрей не знал»

Актер умер 16 лет назад.

Андрей Краско скончался в 2006 году, не дожив всего месяц до своего 49-го дня рождения. Последние годы он работал на износ, активно соглашаясь на разные предложения о съемках. Умер он тоже на работе — в Одесской области, где снималась картина «Ликвидация». Вместе с гражданской женой они жили в селе за городом.

Летом на съемочной площадке, залитой солнцем, было очень душно, и Краско часто жаловался на недомогание. 4 июля он и вовсе не вышел на работу, попросив время восстановиться. Этим же вечером ему стало плохо: врачи констатировали обширный инсульт. Спасти актера не удалось.

Уже позже коллеги Краско намекали, что трагедия случилась, когда его выводили из алкогольной интоксикации. А друзья актера говорили, что смерть Андрея была предсказана заранее. Последние полгода он проходил полную диспансеризацию у медиков. Один из приемов прошел за месяц до гибели.

«Врач нам сказал: „Не жилец“. Андрей не знал», — признался приятель звезды в беседе с «Аргументами и Фактами».

Фото: Global Look Press
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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