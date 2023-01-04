О рукоприкладстве в шоу «Наша Russia» и не догадывались: правда огорошит зрителей

Юлия Сулес запомнилась благодаря своему участию в шоу «Наша Russia», где исполнила сразу несколько ролей. Она была шеф-поваром из Японии и супругой Сергея Белякова в исполнении Сергея Светлакова. Зрители надолго запомнили яркое перевоплощение артистки в стереотипную российскую провинциалку, однако мало кто знал, на что Юлия пошла ради достижения такой правдоподобности.

Дело в том, что по сюжету скетчей герой Светлакова регулярно получает подзатыльники от своей жены. Таким способом она высказывает собственное недовольство или несогласие с мнением мужа. Как оказалось, артистка далеко не всегда могла контролировать силу удара, поэтому Светлаков получал вполне настоящие удары практически каждый день съемок.

В итоге артист даже начал бояться свою коллегу. Особенно тогда, когда ее героиня должна была ударить экранного мужа не рукой, как обычно, а сковородкой или, например, скалкой.

Сама Сулес признается, что не намеревалась бить Светлакова. Просто из-за постоянной необходимости она уже не могла контролировать силу удара, из-за чего и попадала в неловкие ситуации.