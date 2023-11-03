О родстве даже не знала: сестрой Долиной оказалась актриса неземной красоты

Преданным фанатам кажется, что они знают о своих кумирах буквально все. Но это далеко не так, и даже знаменитости, про которых говорят «душа нараспашку», все еще находят способы удивлять поклонников. Например, вы знаете, кто был прадедушкой Никиты Михалкова?

Великий русский художник Василий Суриков. О таком в «желтом глянце» писали вряд ли. Режиссер почему-то прятал правду про родственника от общественности.

Вот и про сестру Ларисы Долиной ничего не известно. Вернее, известно многое: это популярная в России и невероятно красивая актриса. Но о том, что Ирина Апексимова состоит с Долиной в родстве, широкой публике до сих пор было не известно.

Сестрами актриса и певица, правда, являются троюродными. Тем не менее общение поддерживают, к тому же довольно близкое. Видятся при первой возможности и дружат семьями.