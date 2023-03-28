О ней забыли: участь Люси из «Любимой женщины механика Гаврилова» ужаснет каждого

Наталья Назарова сумела покорить советский кинематограф и завоевать всенародную любовь. Многие помнят актрису по роли Люси из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова». Знаменитость могла бы примерить на себя еще множество самых разных образов, но этому помешала страшная трагедия.

Карьера артистки шла в гору, многие ждали, что она вновь появится на больших экранах, однако неожиданно для всех звезда перестала сниматься, а из театра и вовсе уволилась. Причина для такого решения вызовет шок у любого.

В 1989 году Назарова стала жертвой жестокого нападения.

На улице неизвестный нанес знаменитости тяжелую травму головы. Около года актриса восстанавливалась в больнице, но о полном выздоровлении говорить не пришлось. У артистки развилась шизофрения, что и поставило крест на ее творческой деятельности.

Впоследствии Назарова жила затворницей в своей квартире, поэтому вскоре о ней все забыли. Однажды она напомнила о себе, появившись в студии одного из шоу, где поделилась подробностями своей жизни, от которых у публики волосы встали дыбом. Например, звезда экрана призналась, что ела на гладильной доске и обходилась без холодильника. В марте прошлого года артистки, которой было 72 года, не стало.