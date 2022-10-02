О нем мечтала каждая россиянка: вы не узнаете комиссара Каттани сейчас

Итальянский актер Микеле Плачидо прославился благодаря роли красавца-полицейского в сериале «Спрут». Плачидо остался востребованным артистом даже спустя 40 лет после премьеры знакового сериала.

Во время работы над «Спрутом» съемочной группе неоднократно поступали угрозы от итальянской мафии, из-за чего сериал снимался в разных уголках мира. После четырех сезонов Микеле Плачидо устал от проекта и попросил сценаристов «убить» его героя – артисту нужны были силы для съемок в других фильмах и сериалах. Актер снялся с легендарными Робертом Де Ниро и Моникой Беллуччи в картине «Любовь: Инструкция по применению» и даже засветился в советском фильме «Афганский излом».

Сейчас многогранному Микеле Плачидо 76 лет. Звезда состоит в третьем браке с Федерикой Винченти, которая младше супруга на 37 лет. У актера пятеро детей.