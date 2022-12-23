О нем мечтала каждая: обомлеете, увидев потерявшего лицо красавчика до пластики (фото)

Премьера фильма «9 1/2 недель» навсегда изменила жизнь Микки Рурка. Актер стал главным секс-символом Голливуда, но впереди его ждал полный провал.

Популярность привела к тому, что звезда экрана начал баловаться запрещенными препаратами и все чаще прикладываться к бутылке. Все это не лучшим образом сказалось на карьере артиста, который, впрочем, оставался красавчиком, о котором мечтала каждая.

В 90-е Рурк покинул кинематограф, променяв его на бокс. И это стало роковой ошибкой — пропуская удары, актер дважды ломал нос и повредил скулы. В результате его лицо стало обезображенным.

Чтобы вернуть себе былую привлекательность, Рурк решил лечь под нож хирурга, но ошибся с выбором специалиста. По словам актера, ему пришлось пережить пять операций на носу, которые не были успешными.

Вот только на этом Микки не остановился: он еще не раз делал пластику. К тому же артист увеличил губы и не отказался от инъекций ботокса, из-за чего стал неузнаваемым.