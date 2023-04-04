О нем мечтала каждая девчонка в СССР: звезду культового «Курьера» не узнать (фото)
Возраст не пощадил актера.
Лирическая комедия «Курьер» произвела настоящий фурор среди зрителей. Главную роль исполнил молодой актер Федор Дунаевский, ставший кумиром миллионов советских девчонок. Однако сегодня от того красавчика не осталось и следа.
Теперь в 53-летнем Дунаевском не узнать того обаятельного юношу из «Курьера». За последние годы актер поправился до необъятных размеров и обзавелся двойным подбородком.
После культового «Курьера» Дунаевский снялся в картинах «Небеса обетованные» и «Дорогая Елена Сергеевна». Затем Федор пробовал себя в разных направлениях: режиссура, бизнес, озвучка сериалов. Также актер жил в Италии и Израиле, периодически снимаясь в России.
Личная жизнь Дунаевского складывалась не менее насыщенно, чем карьера. У артиста пятеро детей от нескольких жен. В прошлом году стало известно, что Федор судится со своей экс-супругой. Он хочет, чтобы двое их детей жили с ним, а не с матерью. Бывшая жена не дает наследникам общаться с отцом и демонизирует его образ в глазах маленькой дочери.