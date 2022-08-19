О «Давай поженимся!» из первых рук: главная сваха страны огорошила признанием

Шоу «Давай поженимся!» ушло в бессрочный отпуск в начале этого года. Поклонники активно гадают, вернется ли программа в эфир. В это время сами телеведущие активно ищут себе новую работу: Лариса Гузеева стала ведущей проекта «Голос 60+», а Роза Сябитова активно снимается в фильмах и сериалах. Однако, как оказалось, у поклонников нет повода для беспокойства, поскольку популярный проект еще вернется на экраны.

По словам самой Сябитовой, которая разоткровенничалась с фанатами в своем Telegram-канале, романтическую передачу очень любят зрители по всей стране. И именно поэтому продюсеры не закроют ее и не оставят зрителей без любимого шоу.

«Не слушайте никого. Наша программа любима народом. Поэтому мы с Ларисой еще поработаем на радость вам. Просто наберитесь терпения», — призналась телеведущая.

При этом знаменитость предпочла не раскрывать детали. Сябитова не уточнила, когда начнутся съемки и изменится ли формат шоу из-за долгой паузы.