Нужна помощь: пропавший и всеми забытый солист «Братьев Гримм» переполошил народ

Гремевший на всю страну еще несколько лет назад солист «Братьев Гримм» Борис Бурдаев изрядно заставил фанатов переживать. Спевший про ресницы артист вынужден был выйти к аудитории с протянутой рукой.

С момента последнего концерта старым составом прошло порядка 10 лет: с тех пор Борис решил выступать соло, а Константин продолжил быть одним из «братьев». Судя по всему, Борис столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, потому что в важный для себя день заимевший густую бороду музыкант попросил фанатов простимулировать его деньгами.