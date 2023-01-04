Нужна экспертиза ДНК: повзрослевшая дочь Гришаевой потрясла внешностью (фото)

Нонна Гришаева впервые стала матерью в 2009 году, когда на свет появилась ее дочь Анастасия. Артистка старается охранять свою личную жизнь от внимания публики, поэтому каждый снимок ее наследницы шокирует публику.

Дело в том, что Настя, которой в этом году исполнилось 26 лет, совсем не похожа на свою звездную мать. Судя по социальным сетям, она регулярно экспериментирует со своей внешностью, меняя прически и яркий макияж.

Увлекается дочь Гришаевой художественным искусством. Она окончила факультет графики и иллюстрации в Кембридже, а после вернулась в Россию, где посвящает свободное время косплею, перевоплощаясь в известных персонажей.

Пользователи Сети не упускают из виду подробности жизни Насти. В социальных сетях они осыпают девушку комплиментами, с удивлением отмечая, как она не похожа на свою прославленную мать. При этом некоторые уверены, что Настя — точная копия своего отца Антона Дерова, с которым Нонна рассталась сразу же после рождения дочери.