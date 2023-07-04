Ну и ну: сыну Грачевского передалась особенность покойного отца

Борис Грачевский и его супруга Екатерина Белоцерковская стали родителями весной 2022 года. Их сын Филипп после смерти создателя «Ералаша» остался жить со своей матерью и, как оказалось, унаследовал не только внешность прославленного отца.

Так, по словам самой Белоцерковской, она заметила, насколько сильно ее сын похож на Грачевского. Дело в том, что мальчик обладает такой же феноменальной памятью, как и его отец, который помнил все эпизоды своей длинной жизни.

«Филиппу перешла от папы колоссальная память. Боря помнил абсолютно все в своей жизни»,

— цитирует слова знаменитости портал PopCornNews.

Белоцерковская не скрывает: Филипп уже выучил наизусть свои любимые сказки. Например, мальчик может прочитать по памяти «Мойдодыра» и «Федорино горе». Унаследовал он и доброту, которой был знаменит Борис Грачевский.