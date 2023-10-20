Ну и ну: кем оказались Осел, Петух и Трубадур из «Бременских музыкантов» в реальной жизни

Создатели мультфильмов просто обожают прятать в своих работах отсылки, которые поймут только взрослые зрители. Возможно, так они стараются привлечь аудиторию всех возрастов. Может быть, делают это ради собственного удовольствия. Как бы то ни было, но внимательные зрители постоянно гадают, случайным ли является сходство персонажей и сюжетных поворотов или же аниматоры оставили намек специально.

Так, в персонажах «Бременских музыкантов», которые вышли на экраны в конце шестидесятых, публика видела главных звезд мира музыки. Трубадур своими брюками клеш и танцевальными движениями напоминает Элвиса Пресли. А сопровождающие его музыканты прочно ассоциируются с «ливерпульской четверкой». Петух, сидящий за барабанами, очевидно, срисован с Ринго Старра. Басист Пес стал воплощением Пола Маккартни. Играющий на гитаре Кот может быть Джоном Ленноном или Джорджем Харрисоном. Так же, как и вокалист Осел.