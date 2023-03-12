«Ну и фантазия у русских!»: советский актер довел американцев до приступа паники

Эта советская сказка известна во всем мире. Особенно ее обожают в Польше и Чехии, где просмотр этого фильма — старая добрая новогодняя традиция. Но не все народы готовы разделить этот зрительский восторг.

Американцы, посмотревшие сказку, не скрыли свой шок от увиденного. Больше всего их поразил один из персонажей. Речь идет о Бабе-Яге из «Морозко», мастерски сыгранной Георгием Милляром. Один из зрителей признался, что при просмотре пришлось включить свет, дабы не нагнетать страх и панику. По его словам, «ведьма» получалась самой жуткой, особенно резал слух ее ужасный голос. Он предупредил других зрителей, чтобы они ни в коем случае не показывали «Морозко» детям.

Другие пользователи Сети тоже отметили устрашающий образ Бабы-Яги, а также ее пугающий дом на курьих ножках. Многим не понравился сам Дед Мороз, который убил бедную птичку и измучил Настеньку. Еще одни зрители обратили внимание на макияж Марфушеньки в стиле жуткого клоуна.

В итоге американские зрители сошлись во мнении, что эта добрая для россиян сказка — натуральный хоррор, а после ее просмотра обеспечены кошмары.