Ну дает: 47-летняя Габриэль из «Отчаянных домохозяек» показала себя с декольте до пупка

Звезда «Отчаянных домохозяек» и исполнительница роли Габи Солис — Ева Лонгория — привлекла взгляды восхищенных поклонников на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии «Оскар».

Белоснежное полупрозрачное платье с вышивкой и стразами из весенней коллекции ливанского дизайнера Зухаира Мурада превратило кинодиву в сказочного персонажа. Отличительной особенностью наряда было дерзкое декольте — далеко не каждая актриса в возрасте Лонгории (47 лет) может позволить себе такие эксперименты. Свой образ знаменитость дополнила зачесанными назад волосами и серьгами-пусетами.

Поклонники сошлись во мнении, что причудливая вышивка и свободный крой платья нивелируют резкость выреза, из-за чего наряд не выглядит пошлым.

После основной части «Оскара» «отчаянная» Ева отправилась на вечеринку, для которой выбрала не менее декольтированное одеяние из черного корсета на тонких бретелях и полупрозрачной юбки в тон.