Нож в спину: коллеги Антохи из «Реальных пацанов» отвернулись от актера в важный момент

Комедийный сериал «Реальные пацаны» выходит на российских экранах с 2010 года. За это время он стал одним из любимых проектов у миллионов зрителей.

Шоу подарило кинематографу ярких юмористических звезд. Сейчас имена исполнителей главных ролей — Николая Наумова, Антона Богданова и Владимира Селиванова — постоянно на слуху. При этом может показаться, что и в жизни артисты настоящие друзья, как и их персонажи. Но это совсем не так.

По словам Богданова, даже во время съемок сериала они общались не так часто, ведь свободное время занимали семьи и дети. Тем не менее актер иногда созванивается с коллегами, хотя желанной поддержки от них и не получает.

В этом экранный Антоха убедился, когда пригласил партнеров на премьеру собственного режиссерского проекта «Иван Семенов». «Реальные пацаны» попросту проигнорировали его предложение, тем самым отвернувшись от него в такой важный день.