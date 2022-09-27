Новый брак Прилучного под угрозой: причина удивит любого

Павел Прилучный месяц назад сыграл шикарную свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. Актер не устает твердить поклонникам, что наконец-то после стольких испытаний нашел свое счастье. Поклонники же в этом сильно сомневаются.

Многие из них полагают, что новый брак «мажора» находится под большой угрозой. Причина оказалась довольно неожиданной. Вина за скорый развод якобы лежит на организаторе свадеб Анне Городжей.

Как оказалось, именно она была ответственной за подготовку свадебных торжеств для таких ярких пар, как Рита Дакота и Влад Соколовский, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Ида Галич и Алан Басиев. Все они развелись, что и натолкнуло интернет-пользователей на один вывод.