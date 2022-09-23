Новые наставники «Голос.Дети» озвучены: выбор неприятно удивил
Зрители вынесли неутешительный вердикт.
Поклонники замерли в ожидании выхода нового сезона шоу «Голос.Дети». Его премьера сопровождается интригой: до последнего оставалось неизвестным, кто же займет кресло Светланы Лободы. Однако все тайное становится явным.
Имена новых наставников проекта озвучены. Компанию Егору Криду и рэперу Басте, которые уже не первый раз выступают в этой роли, составит певица МакSим. Правда, такой выбор многим не понравился. В Сети исполнительницу раскритиковали за отсутствие вокальных данных и привели в пример тех артистов, которым в жюри самое место.
«Неужели в стране мало талантливых людей, которые могли бы быть наставниками в детском конкурсе? Ну какая может быть МакSим?!», «Нет никого достойнее? Ольга Кормухина, Владимир Пресняков, как пример из поющих», «Она поет слабовато, до профессионализма далеко, соответственно, наставник не наставник», — возмущаются интернет-пользователи.