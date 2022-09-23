Новые наставники «Голос.Дети» озвучены: выбор неприятно удивил

Поклонники замерли в ожидании выхода нового сезона шоу «Голос.Дети». Его премьера сопровождается интригой: до последнего оставалось неизвестным, кто же займет кресло Светланы Лободы. Однако все тайное становится явным.

Имена новых наставников проекта озвучены. Компанию Егору Криду и рэперу Басте, которые уже не первый раз выступают в этой роли, составит певица МакSим. Правда, такой выбор многим не понравился. В Сети исполнительницу раскритиковали за отсутствие вокальных данных и привели в пример тех артистов, которым в жюри самое место.