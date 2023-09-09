Новую жену отца Мороз сложно назвать типичной мачехой: странное семейное фото

В России начался второй фестиваль онлайн-кинотеатров под названием «Новый сезон». На зеленой дорожке собрались все известные представители мира кино и сериалов, в том числе и почетные гости — Юрий Мороз с женой и дочерью.

В этом году и Дарья, и ее отец представляют свои режиссерские работы на фестивале. Для торжественного выхода семья выбрала стильное сочетание нарядов. Сама Мороз была в белом, ее мачеха Виктория Исакова облачилась в черное, а Юрий Павлович сочетал оба эти цвета.

Глядя на эти фото, сложно поверить, что две красавицы рядом с режиссером приходятся друг другу мачехой и падчерицей. И это неудивительно: Виктория всего на шесть лет старше Дарьи. Возможно, именно это позволило актрисе выстроить отличные отношения с дочерью супруга. Их история совсем не похожа на сказочную — Исакова стала для Мороз хорошей подругой, поэтому семья с удовольствием выходит в свет вместе.