Новой «Иронии судьбы» не позавидуешь: что на самом деле говорят звезды о «шедевре» Голливуда

Далеко не все артисты остались в восторге от идеи заграничных коллег.

Несколько дней назад в Сети появился трейлер ленты Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде», которая является ремейком бессмертной классики Эльдара Рязанова. Публика, обсуждая неожиданный фильм, разделилась на два лагеря: одни поддержали инициативу режиссера, тогда как другие осудили постановщика за фильм. Как оказалось, и российские кинозвезды тоже не смогли прийти к общему мнению относительно фильма.

Так, многие актеры раскритиковали будущий фильм. Как уверены Юрий Стоянов, Елена Проклова, Валентина Рубцова и другие артисты, оригинальный фильм кажется им самодостаточным и интересным, поэтому они вряд ли посмотрят голливудскую версию.

«Я всегда за лучшее. А наш фильм, он лучший. Это просто невозможно переиграть или „переплюнуть“, если соревноваться. Я не пойду, мне неинтересно на это смотреть», — цитирует слова звезды «Универа» портал Teleprogramma.pro.

При этом нашлись и такие знаменитости, которые поддержали новинку. Как призналась Эвелина Бледанс, она обязательно пойдет в кино, ведь давно дружит с Вайсбергом и снималась в двух его лентах.