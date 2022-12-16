Новой «Бригаде» быть? Постаревший Космос раскрыл все карты спустя 20 лет

Сериал «Бригада» впервые вышел на экраны в 2002 году. Несмотря на то, что с тех пор утекло немало воды, проект вовсе не утратил своей популярности и любви зрителей. Многие из них мечтают дождаться премьеры продолжения этой криминальной истории.

Оказалось, что и некоторые актеры не против вновь оказаться на съемочной площадке картины и вернуться к своим героям. Например, об этом открыто заявил Дмитрий Дюжев, воплотивший бандита Космоса.

Артист раскрыл все карты в беседе с порталом «Аргументы и Факты », поразмышляв на тему о том, быть ли новой «Бригаде». Дюжев подчеркнул, что хотел бы показать зрителям своего героя спустя 20 лет жизни — рассказать, как изменилось его восприятие мира.

«Нужно понять, что он пережил», — подметил звезда экрана. В то же время он напомнил о словах сценариста и режиссера Алексея Сидорова, который в свое время открыто заявил, что явил миру законченную историю, поэтому ни о каком продолжении не может быть и речи.