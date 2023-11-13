Новости шоу-бизнеса: Пугачева готовится к смерти, госпитализация Митты и состояние Соломина
«Старой гвардии» остается только посочувствовать.
Начало ноября выдалось богатым на печальные новости о звездах отечественной эстрады. Поклонникам придется схватиться за сердце.
Госпитализация Митты
Стало известно, что режиссер Александр Митта был госпитализирован из своей столичной квартиры. Мэтр болеет пневмонией, и его состояние резко ухудшилось. Также на здоровье Митты негативно сказался перенесенный инсульт.
Сердечный приступ Кушанашвили
Журналисту стало плохо прямо в ресторане. Медикам пришлось откачивать звезду, у которой случился сердечный приступ.
Состояние Соломина
Знаменитый актер лежит в больнице с микроинсультом. По словам близких Соломина, состояние знаменитости стабильное. Вопреки слухам, у артиста нет проблем с памятью и речью.
Пугачева прощается с поклонниками
Пользователей Сети взволновало обращение Примадонны к «завистникам и клеветникам». Кроме полемики с хейтерами певица поведала о своих болезнях и лишениях. Многие сочли откровенное письмо прощанием исполнительницы с публикой.