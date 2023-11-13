Новости шоу-бизнеса: Пугачева готовится к смерти, госпитализация Митты и состояние Соломина

Начало ноября выдалось богатым на печальные новости о звездах отечественной эстрады. Поклонникам придется схватиться за сердце.

Госпитализация Митты

Стало известно, что режиссер Александр Митта был госпитализирован из своей столичной квартиры. Мэтр болеет пневмонией, и его состояние резко ухудшилось. Также на здоровье Митты негативно сказался перенесенный инсульт.

Сердечный приступ Кушанашвили

Журналисту стало плохо прямо в ресторане. Медикам пришлось откачивать звезду, у которой случился сердечный приступ.

Состояние Соломина

Знаменитый актер лежит в больнице с микроинсультом. По словам близких Соломина, состояние знаменитости стабильное. Вопреки слухам, у артиста нет проблем с памятью и речью.

Пугачева прощается с поклонниками

Пользователей Сети взволновало обращение Примадонны к «завистникам и клеветникам». Кроме полемики с хейтерами певица поведала о своих болезнях и лишениях. Многие сочли откровенное письмо прощанием исполнительницы с публикой.