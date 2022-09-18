Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь

Имя Вали Исаевой прогремело на всю страну в далеком 2005 году. Тогда она, будучи 11-летней школьницей, забеременела от уроженца Таджикистана Хабиба Патахонова.

Жизнь Вали стала достоянием публики: ее свадьбу с возлюбленным, получившим условную судимость, показывали по телевидению. Но время шло и о Исаевой начали забывать.

Недавно же правда о жизни уже повзрослевшей Вали всплыла наружу. Оказалось, что событий там хватит на новое скандальное ток-шоу. На одном ребенке супруги не остановились. Своему мужу Исаева родила еще троих наследников. Однако Патахонов не стал примерным семьянином и бросил жену с четырьмя детьми на руках.

Об этом Исаева рассказала корреспондентам издания «Комсомольская правда ». Валя уточнила, что прощать сбежавшего мужа, оставившего ее без средств к существованию, не намерена и планирует подать на развод.