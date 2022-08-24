Новая работа — новая жизнь: куда пропала главная звезда нашумевшей «Маргоши»

Мария Берсенева стала известной после выхода на экраны сериала «Маргоша». История о мужчине, оказавшемся в теле женщины, произвела на зрителей неизгладимое впечатление, как и игра актрисы, карьера которой, как казалось, теперь точно пойдет в гору.

Звезда попала в список главных красавиц отечественного кинематографа и снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала. Однако продолжения оглушительного успеха не последовало.

После завершения проекта Берсенева предприняла еще ряд попыток закрепить свои позиции в кинематографе, но все они оказались провальными. Со временем знаменитость пропала с экранов и начала новую жизнь.

Как выяснилось, артистка решила найти применение своему таланту на актерской сцене. В 2019 году Берсенева попала в труппу театра «Шалом». Подробностями своей творческой жизни Мария охотно делится с поклонниками в своих социальных сетях.