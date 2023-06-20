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Новая профессия омолодила: звезда «Восьмидесятых» изменилась так, что не узнать

20 июня 2023 13:30
Новая профессия омолодила: звезда «Восьмидесятых» изменилась так, что не узнать

Переквалификация пошла на пользу.

Наталья Земцова завоевала зрительскую любовь десять лет назад, когда появилась в сериале «Восьмидесятые». Актрисе досталась роль Инги Бородиной. После оглушительного успеха картины дела Натальи пошли в гору.

Сериал «Восьмидесятые» обеспечил артистке пропуск в мир кино. Она снялась в лентах «Эпидемия», «Чикатило», «Опережая выстрел», «Кухня» и в других проектах.

Сегодня 35-летняя Земцова переквалифицировалась в диджея. Новая профессия кардинально изменила имидж актрисы. Теперь она предпочитает неформальный стиль: кеды, майки-сеточки, цветные косички. Узнать в этой девочке звезду «Восьмидесятых» невозможно — настолько актриса омолодилась.

Новая профессия омолодила: звезда «Восьмидесятых» изменилась так, что не узнать

Личная жизнь Земцовой, как и ее карьера, тоже не стояла на месте. Она была замужем дважды. Первым супругом стал Виктор Рыбинцев, директор съемочной группы. Однако этот брак не принес паре любви и счастья. Вскоре после развода Наталья родила сына, но отцом мальчика стал не Рыбинцев, а один известный музыкант.

Земцова закрутила роман с Сергеем Кристовским, гитаристом группы Uma2rman. Музыкант на тот момент был женат и воспитывал четверых детей, но в конце концов он предпочел Наталью. Впрочем, и этот брак в итоге рухнул.

Фото: кадр из фильма «Восьмидесятые» (2011-2016), социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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