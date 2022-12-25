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Новая Анна Болейн повергнет в шок: не такой вы представляли красотку-королеву

25 декабря 2022 15:45
Новая Анна Болейн повергнет в шок: не такой вы представляли красотку-королеву

Такого подхода не ждал никто.

Очень часто публика принимает историческое кино в штыки, не оставляя от картины камня на камне. Кажется, еще ни один режиссер не избежал обвинений в неправдоподобности.

На киноделов, переносивших на экран биографию Анны Болейн, всегда обрушивали шквал критики. Но режиссер последнего байопика особенно выделился на фоне своих предшественников, когда позвал на главную роль темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит.

Ранее Анну Болейн играли многие именитые артистки. Пожалуй, самый запоминающийся образ получился в исполнении Хелены Бонем Картер в популярном сериале. Ее героиня испытывала искренние чувства короля Генриха VIII, и эта интерпретация подкупила зрителей. В 2008 году вышла драма «Еще одна из рода Болейн», где в образе Анны предстала Натали Портман. В ее исполнении супруга короля получилась расчетливой и хладнокровной женщиной.

Наконец, сериал 2012 года «Анна Болейн» показал совершенно другую Анну. Она «ломает» привычный образ и зрительское восприятие, а также полностью игнорирует стандарты своей эпохи.

Новая Анна Болейн повергнет в шок: не такой вы представляли красотку-королеву
Фото: Кадры из фильмов «Генрих VIII» (2003), «Ещё одна из рода Болейн» (2008), кадр из сериала «Анна Болейн»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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