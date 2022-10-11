Носил «клеймо Дилана» до смерти: любовные похождения звезды «Беверли-Хиллз 90210» удивят

В 1989 году Люк Перри, который прошел через десятки неудачных кастингов, получил одну из главных ролей в сериале «Беверли-Хиллз 90210». Его герой — обаятельный плохиш Дилан Маккей — сводил с ума красавиц на экране. Перри мгновенно оброс миллионами поклонниц, подозревающих, что в жизни актер такой же ловелас, как и в сериале. Так и было: все любовные похождения звезды «Беверли-Хиллз 90210» мгновенно оказывались на виду.

Люк даже смог очаровать саму Мадонну: после разрыва с музыкантом Тупаком певица начала появляться на публике с Перри, пишет «СтарХит». Пара страстно целовалась перед камерами, но комментариев о своем романе не давала. Вскоре они расстались. Люк женился на актрисе Рэйчел Шарп, которой, по слухам, изменял с Ясмин Блит. В 2003 году актер развелся, и ему начали приписывать отношения с Рене Зеллвегер и другими известными коллегами.

«Клеймо Дилана» Люк носил до самой смерти, хотя в последние годы жизни он был готов остепениться и сделал предложение мануальному терапевту Венди Мэдисон Бауэр. Сыграть свадьбу пара не успела: в 2019 году 52-летний актер скончался после двух инсультов.