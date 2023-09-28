Нос разбит, кость сломана: пришли неутешительные вести об Асмус

Кристина Асмус перепугала подписчиков в соцсетях новостями о полученной травме. Актриса серьезно повредила ногу — придется делать операцию. А ведь буквально пару дней назад звезда появлялась на фото с разбитым лицом.

Асмус сообщила, что заработала сложный перелом со смещением костей. Поэтому без помощи хирургов обойтись не получится. Несмотря ни на что, артистка сохраняет бодрость духа и даже шутит. Кристина поделилась с поклонниками, что ходит на костылях не реже раза в год.

Инцидент произошел в Выборге, где девушка находилась на съемках нового фильма.

Во время подготовки к крупному плану она прыгнула и приземлилась крайне неудачно. После этого Асмус отработала свою смену и лишь потом отправилась в больницу.

Недавно звезда поделилась новостью о съемках в картине про 90-е. На фото актриса предстала с новой прической, в ярком фиолетовом пальто и с кровью под носом. К счастью, тогда травма оказалась обычным гримом.