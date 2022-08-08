Нормальным уже не стал: вот что произошло с Леонтьевым после распада СССР

Валерий Леонтьев на протяжении многих лет шокирует публику своими откровенными нарядами. На стиль музыканта оказал влияние распад Советского Союза.

Карьеру популярный исполнитель начал в 60-х, а его первый сольный концерт состоялся в 1972 году. В то время музыкант предпочитал весьма скромные образы, одеваясь преимущественно в костюмы и нося короткие волосы. Однако уже в 90-х Леонтьев резко сменил образ и манеру поведения, отдавая предпочтение весьма откровенным костюмам и раскрепощенным танцам на сцене.

Как оказалось, причиной таких перемен стал распад Советского Союза. Дело в том, что во времена СССР внешний вид исполнителей был строго регламентирован, и музыканты не могли оказаться на сцене в чем захотят. После того как СССР прекратил существование, Леонтьев оказался вправе сам выбирать себе образы, не ориентируясь на цензуру, поэтому начал предпочитать настолько откровенные наряды, почувствовав культурную свободу.

Сам музыкант при этом практически никогда не комментировал свой стиль. Артист лишь хвастался интерьером своего дома, в дизайне которого также присутствует его любимая расцветка «под леопарда» и другие яркие принты.