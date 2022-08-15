Нормальных не было: Сергей Жуков проболтался о связях с фанатками

Группу «Руки Вверх!» называют одним из главных музыкальных феноменов России. Артисты давно завоевали любовь многочисленных поклонниц, которые на все готовы ради кумиров. Но, как оказалось, это никогда не приводило к чему-то большему.

По словам Сергея Жукова, во время пика популярности коллектива он встречал на концертах сотни девушек, скидывающих перед ним свою одежду. Но большинство фанаток были несовершеннолетними, поэтому он не мог пригласить их к себе в номер после выступления.

«Ты, полный гормонов, молодой и красивый, смотришь в зал, ищешь хоть одну нормальную 18-летнюю девчонку, но ее нет», — рассказывает артист порталу «Комсомольская правда ».

Теперь же, как признается певец, он является семьянином и даже не задумывается о связи с поклонницами. Жуков — отец четверых детей, который иногда даже мечтает о пополнении в семье.