Нонна Гришаева — блондинка: подобное преображение оценит не каждый (фото)

Нонна Гришаева — одна из самых ярких и востребованных актрис отечественного кинематографа. Ее необычайная красота никого не оставляет равнодушным: женщины завидуют знаменитости, а мужчины теряют от нее голову.

Зрители привыкли видеть артистку длинноволосой брюнеткой. Лишь однажды звезда экрана решилась на преображение и стала блондинкой. Впрочем, это была не блажь и не эксперимент с внешностью, а вынужденная мера.

В фильме «О чем говорят мужчины» Гришаева воплотила воображаемую жену Славы, которая и могла похвастаться белокурыми локонами. Увидев Нонну в таком образе, многие зрители опешили. Они не оценили подобные перемены, подчеркнув, что темный цвет волос идет актрисе куда больше.

Впоследствии знаменитость вернулась к любимому имиджу — фанаты выдохнули. Недавно артистка вновь засветилась на публике, лишив всех дара речи. Гришаева побывала на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», где одержала победу в номинации «За честь, достоинство и служение зрителю».