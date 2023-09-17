Номер удался: бывший муж закатил истерику, увидев кольцо на дочери Михалкова

Буквально на днях Надежда Михалкова дала новый повод для обсуждения своей личной жизни. На кинопремьере актриса появилась в максимально незаметном образе из серого пиджака и светлых джинсов, отказалась от укладки и макияжа. Однако от внимательных репортеров все равно не укрылось обручальное кольцо на ее безымянном пальце.

Актриса принципиально не говорит о личных отношениях, поэтому, кто стал ее мужем, неизвестно. Поговаривали даже, что наследница режиссера могла вернуться к бывшему супругу Резо Гигинеишвили, с которым она развелась в 2017 году. Он сейчас ведет довольно насыщенную социальную жизнь, часто общается с подписчиками в Сети. И недавно постановщик разразился новым постом, осудив всех актеров, которые ходят на премьеры в столь непростое время.

«Не хочу быть в ряду с теми, кто изображает праздник на кинофестивалях», — эмоционально заявил Гигинеишвили.

Пользователи Сети заметили, что сообщение режиссера появилось вскоре после того, как его экс-жена блистала на красной дорожке. И этим заявлением постановщик опроверг теорию про их воссоединение.