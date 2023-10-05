Ноги «раздуло», красота угасла: Самохина из-за рака перестала быть секс-символом

Анна Самохина была одной из главных красавиц советского кино. Больше всего на свете актриса боялась постареть. Но стать старушкой ей было не суждено.

Знаменитость скончалась в возрасте 47 лет. Ее жизнь унесла страшная болезнь — рак желудка. По слухам, секс-символ сама погубила свое здоровье тем, что сидела на жестких диетах. Например, пыталась похудеть, отказавшись от еды и употребляя исключительно кофе.

Незадолго до смерти звезда была совсем плоха. Правду о состоянии Самохиной в шоу «Секрет на миллион» раскрыла ее дочь Александра.

Звездная наследница рассказала, что родительница изъявила желание отправиться в хоспис. Подходящее учреждение найти было непросто, но и дома оставлять артистку было нельзя.

К тому моменту красота Анны Владленовны окончательно угасла. Она не могла даже самостоятельно ходить: ноги «раздуло» от отеков. В феврале 2010 года сердце тяжелобольной актрисы остановилось.