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Ноги «раздуло», красота угасла: Самохина из-за рака перестала быть секс-символом

5 октября 2023 12:30
Ноги «раздуло», красота угасла: Самохина из-за рака перестала быть секс-символом

Такого и врагу не пожелаешь.

Анна Самохина была одной из главных красавиц советского кино. Больше всего на свете актриса боялась постареть. Но стать старушкой ей было не суждено.

Знаменитость скончалась в возрасте 47 лет. Ее жизнь унесла страшная болезнь — рак желудка. По слухам, секс-символ сама погубила свое здоровье тем, что сидела на жестких диетах. Например, пыталась похудеть, отказавшись от еды и употребляя исключительно кофе.

Незадолго до смерти звезда была совсем плоха. Правду о состоянии Самохиной в шоу «Секрет на миллион» раскрыла ее дочь Александра.

Звездная наследница рассказала, что родительница изъявила желание отправиться в хоспис. Подходящее учреждение найти было непросто, но и дома оставлять артистку было нельзя.

К тому моменту красота Анны Владленовны окончательно угасла. Она не могла даже самостоятельно ходить: ноги «раздуло» от отеков. В феврале 2010 года сердце тяжелобольной актрисы остановилось.

Фото: legion-media.ru
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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